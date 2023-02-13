Лондон, 13 февраля, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Беженцев с Украины вербуют на территории Великобритании, чтобы отправить в зону боевых действий. Об этом сообщил российский посол в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Российские дипломаты располагают информацией, что украинское посольство рассылает письма гражданам Украины, которые находятся на британской территории в статусе беженцев.

«Действительно, ищут людей, чтобы дальше вручить им повестки и отправить воевать на Украину», — рассказал РИА Новости Келин.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Келин также рассказал о подготовке британских властей к конфискации замороженных российских активов.