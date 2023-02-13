Киев, 13 февраля, 2023, 10:10 — ИА Регнум. В Днепропетровской области и части Запорожской области, находящейся под контролем киевского режима, объявлена воздушная тревога. Об этом 13 февраля свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Тревога

Воздушная тревога была объявлена в 9:28 (мск).

Ранее 13 февраля тревога объявлялась в Харьковской и Полтавской областях.