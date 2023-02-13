Пекин, 13 февраля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Целью визита президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Польшу станет попытка еще сильнее надавить на лидеров стран ЕС в вопросе ужесточения позиции в отношении России, пишет китайское государственное издание Global Times.

YURI GRIPAS / POOL/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

«[Байден намерен] оказать большее давление на европейских лидеров, чтобы совместно нацелиться на Россию с еще более жесткой ястребиной позицией, делающей деэскалацию конфликта далекой от воплощения», — пишет издание.

Кроме того, цель поездки Байдена в Польшу — это придание импульса его переизбранию на пост президента США в 2023 году.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила предстоящую поездку американского лидера Байдена в Польшу. Визит намечен на период с 20 по 22 февраля. Также Жан-Пьер указала, что в обозримом будущем может состояться визит Байдена на Украину, но на сегодняшний день нет никакой информации на этот счёт.

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