Москва, 13 февраля, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Силовые структуры США, которые одержимы идеей обескровить Россию, считают допустимым использовать террористов в своих целях. Об этом 13 февраля сообщили в Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР).

Иван Шилов ИА REGNUM Агрессия

«Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей «обескровливания» России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что подобные действия ставят США в один ряд с крупнейшими международными группировками.

Как передавало ИА REGNUM, украинская армия активизировала диверсионную деятельность. Бойцы Вооружённых сил России пресекли попытку высадки диверсантов на левом берегу Днепра.