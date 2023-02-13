СВР: США готовят боевиков для совершения терактов в России и странах СНГ

Москва, , 10:07 — REGNUM США намерены забросить группы наёмников-джихадистов на территорию России и других стран СНГ для совершения терактов, в том числе против иностранных дипломатов. Об этом сообщает 13 февраля пресс-служба Службы внешней разведки России.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, американские военные активно вербуют боевиков-джихадистов, аффилированных с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно стараясь привлечь к сотрудничеству выходцев из регионов Северного Кавказа и Центральной Азии.

В январе из числа джихадистов отобрали 60 человек, участвовавших в боевых действиях на Ближнем Востоке. Их отправили для ускоренного обучения на базу Эт-Танф в Сирии. Там боевиков учат изготавливать и применять взрывные устройства, вести диверсионно-подрывную деятельность.

«Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии», — отметили в пресс-службе СВР.

В ближайшее время США намерены забросить боевиков в составе малых групп на территорию России и государств СНГ. Им поручат подготовить и осуществить теракты против дипломатов, госслужащих, правоохранителей и военных, указали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Россию.