Брюссель, 13 февраля, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Западные страны в рамках десятого пакета санкций в отношении Российской Федерации могут ввести ограничения против четырех банков, в том числе против «Альфа-банка». Об этом 13 февраля пишет газета Politico, ссылаясь на официальных лиц и дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По информации издания, санкции могут быть введены против «Альфа-банка», при этом другие кредитные учреждения, которые могут подпасть под санкции, не называются.

Уточняется, что под санкции могут попасть 130 юридических и физических лиц, в том числе журналисты и чиновники.

Отмечается, что Евросоюз может ввести запрет на экспорт из России грузовых автомобилей, электрокомпонентов и строительной техники. Также под санкции может попасть судоходная компания из ОАЭ, которую заподозрили в обходе санкций против России, пишет издание.

Как передавало ИА REGNUM, минфин США ввел санкции против семи граждан России.