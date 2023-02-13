Читатели Daily Mail призвали Киев капитулировать и «сдать» Зеленского
Лондон, 13 февраля, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Ракетные удары России по объектам энергетики и инфраструктуры Украины стали «жёстким посланием» Европе на фоне обсуждения Брюсселем вопроса о поставках Киеву истребителей, сообщила британская газета Daily Mail. Читатели в комментариях к статье призвали Украину признать поражение и «сдать» президента Владимира Зеленского.
Так, пользователь Deltaforce2014 призвал прекратить поставки оружия Киеву и «закончить войну». Читатель с ником Mpenda Haki добавил, что западные истребители Киев не получит.
«Зеленский и его команда должны это понимать. Либо стол переговоров, либо капитуляция», — подчеркнул Mpenda Haki.
Украине никогда не победить Россию, согласился с ним BStaple.
«Просто сдайте Зеленского, поражение [Украины] неизбежно», — заключил Prosperity4L.
Другие комментаторы напомнили о денежных средствах, направленных Украине.
«Война сделала некоторых людей на Украине чрезвычайно богатыми», — отметила Katie118.
«Никто за пределами Украины не знает, куда и как ушли миллиарды твёрдой валюты», — добавил JustAnotherVoice.
Комментатор Stndup-pshbk подчеркнул, что Зеленский «обанкротил каждую свободную страну в мире обещаниями» прекратить конфликт. Он не сумел этого сделать, но продолжает просить денег.