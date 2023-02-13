Лондон, 13 февраля, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Ракетные удары России по объектам энергетики и инфраструктуры Украины стали «жёстким посланием» Европе на фоне обсуждения Брюсселем вопроса о поставках Киеву истребителей, сообщила британская газета Daily Mail. Читатели в комментариях к статье призвали Украину признать поражение и «сдать» президента Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Так, пользователь Deltaforce2014 призвал прекратить поставки оружия Киеву и «закончить войну». Читатель с ником Mpenda Haki добавил, что западные истребители Киев не получит.

«Зеленский и его команда должны это понимать. Либо стол переговоров, либо капитуляция», — подчеркнул Mpenda Haki.

Украине никогда не победить Россию, согласился с ним BStaple.

«Просто сдайте Зеленского, поражение [Украины] неизбежно», — заключил Prosperity4L.

Другие комментаторы напомнили о денежных средствах, направленных Украине.

«Война сделала некоторых людей на Украине чрезвычайно богатыми», — отметила Katie118.

«Никто за пределами Украины не знает, куда и как ушли миллиарды твёрдой валюты», — добавил JustAnotherVoice.

Комментатор Stndup-pshbk подчеркнул, что Зеленский «обанкротил каждую свободную страну в мире обещаниями» прекратить конфликт. Он не сумел этого сделать, но продолжает просить денег.