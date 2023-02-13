Москва, 13 февраля, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Соединенные Штаты в январе отобрали для совершения терактов в России и странах СНГ 60 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 13 февраля в Службе внешней разведки России.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным СВР, американские военные готовят террористов на базе Эт-Танф в Сирии.

Отмечается, что Вашингтон намерен забросить боевиков в Россию и ряд стран СНГ для совершения терактов против дипломатов, государственных служащих, силовиков и военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что заявления официальных лиц США говорят о признании американского правительства в организации взрывов на газопроводах.

Читайте также: Лавров: США, по сути, признали организацию взрывов на «Северных потоках»