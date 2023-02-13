Грозный, 13 февраля, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен, сообщил 13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Александр Река/ТАСС Командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов

«Друзья, наш дорогой брат, Герой России, помощник главы ЧР, командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По словам главы Чечни, сейчас с Алаудиновым всё хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Восьмого февраля адъютант командира спецназа «Ахмат» получил конверт с сообщением. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом, Алаудинов понял это по едкому специфическому запаху и вовремя обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом.

В настоящее время Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку, уточнил Кадыров. Сейчас идет расследование покушения, выявление причастных, результаты уже есть, заключил глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров посоветовал боевикам из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разбрасываться «дешевыми угрозами» в своих видеороликах в соцсетях, а доказать, на что они способны на поле боя.

Такой ответ дал глава Чечни на «смешные заявления» «нескольких чудиков» о планах напасть на российский Крым и захватить его. Особенно смешно, как отметил Кадыров, слышать эти угрозы от тех, кто раньше «обещал отбить Мариуполь», а потом вышел «сдаваться со спущенными штанами».

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