Тель-Авив, Израиль, 13 февраля, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля нанесли удары по военным постам движения ХАМАС, сообщила армия обороны Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Там отметили, что в ночь на 13 февраля из сектора Газа по Израилю было выпущено четыре ракеты класса «земля — воздух», из них три ракеты взорвались в воздухе, еще одна упала на открытой местности.

«В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по военным постам ХАМАС вдоль сектора Газа», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля израильские военные обнаружили и перехватили над территорией сектора Газа небольшой летательный аппарат.

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