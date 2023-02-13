В Китае назвали Украину ценой, которую США готовы заплатить для ослабления России

Пекин, , 09:16 — REGNUM Вашингтон сейчас не готов или не хочет вести переговоры с Российской Федерацией, а Украина — это цена которую США готовы заплатить, чтобы ослабить Россию, и в Москве это прекрасно понимают. Об этом пишет китайское государственное издание Global Times.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье указано, то российско-украинские переговоры, прошедшие за минувший год, не привели к значимым результатам, а только доказали, что если Киев и Москва договорятся о чем-либо, то Вашингтон сразу же сорвет весь процесс.

По словам китайского военного эксперта Сун Чжунпина, сейчас ключевым вопросом является не то, смогут ли Россия и Украина возобновить переговоры, а в том, смогут ли Москва и Вашингтон достичь какого-то, хотя бы негласного, консенсуса, чтобы не допустить эскалации.

При этом китайские аналитики считают, что Вашингтон сейчас не готов или не желает вести переговоры с Москвой.

Они отметили в статье, что согласно последним договоренностям и решениям, которые были приняты в США, администрация президента Джо Байдена хочет не допустить прекращения конфликта, а значит, будет продолжать использовать его для ослабления Евросоюза и России, а Украина является ценой, которую США готовы заплатить, и в Кремле это прекрасно понимают.

Как передавало ИА REGNUM, посольство США в Москве вновь призвало своих граждан покинуть Россию.