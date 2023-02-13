Мелитополь, 13 февраля, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Крупный схрон с оружием и боеприпасами обнаружен в городе Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 13 февраля в своём телеграм-канале.

РИА Новости Энергодар. Запорожская атомная электростанция

Схрон был устроен в одном из гаражных кооперативов города, в гараже, принадлежащем ветерану так называемой АТО. Владелец гаража находится на территории, подконтрольной Киеву.

«В шкафах и яме гаража стражи порядка нашли три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1, почти полторы тысячи патронов калибра 5,45 мм и форму ВСУ», — уточнил Рогов.

Обнаружили схрон полицейские Запорожской области при поддержке бойцов Росгвардии. Оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Рогов сообщил о наращивании группировки ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.