Луганск, 13 февраля, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Украинские военные попытались поджечь лес в Артёмовском районе ДНР, чтобы помешать продвижению российских войск. Об этом сообщил 13 февраля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Виталий Аньков/РИА Новости Пожар

Ссылаясь на собственные источники, он рассказал, что ВСУ применили зажигательные боеприпасы в районе Серебрянского лесничества. При этом они использовали бочки с горючей смесью и сухой валежник, а также предварительно рассчитали розу ветров.

Предполагалось, что пламя будет двигаться в направлении позиций ВС РФ, однако из-за большой влажности и снежного покрова огонь не разгорелся — задумка поджигателей не удалась, отметил Марочко в своём телеграм-канале.