Профессор сейсмологии: землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших с эпицентром на суше

Оттава, , 09:01 — REGNUM Произошедшие в Турции землетрясения вошли в десятку крупнейших подземных толчков с эпицентром на суше, которые когда-либо были зарегистрированы в мире. Об этом заявил профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия Эдвин Ниссен.

Размещение постадавших от землетрясения © Boris Roessler/Global Look Press

«Землетрясения входят в пятерку или десятку сильнейших когда-либо зарегистрированных континентальных землетрясений», — цитирует его агентство Anadolu.

Он напомнил, что землетрясение стало самым смертоносным в истории страны после землетрясения в провинции Эрзинджан в 1939 году, в результате которого погибли более 30 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции и севере Сирии может превысить 50 тыс.

По последним данным, число погибших в Турции и Сирии превысило 30 тыс.

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