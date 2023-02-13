Луганск, 13 февраля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Украинские военные прикрываются жителями села Макеевка в Кременском районе ЛНР, как живым щитом. Об этом сообщил 13 февраля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

ВСУ устроили боевые позиции в домах и дворах, где ещё остаются жители. Единственная относительно безопасная дорога, по которой можно покинуть село, расположена к западу от него. Однако выезжающих людей ВСУ останавливают на блокпосту в районе села Грековка и возвращают обратно.

«Также для того, чтобы люди не смогли выехать в других направлениях, ВФУ заминировали дороги, ведущие на север, юг и восток от населенного пункта», — написал Марочко в своём телеграм-канале, ссылаясь на источники.