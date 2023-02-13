В МИД России оценили стремление КНДР укрепить свою боевую мощь
Москва, 13 февраля, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Стремление Северной Кореи укреплять свою боевую мощь, в том числе планы по запуску первого военного спутника, являются реакцией на беспрецедентное давление Южной Кореи и США. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.
«Запланированные в КНДР шаги по укреплению военного потенциала являются вынужденной реакцией на беспрецедентное наращивание Вашингтоном и Сеулом санкционно-силового давления на Пхеньян», — приводит РИА Новости слова дипломата, который прокомментировал подготовку КНДР к запуску военного спутника.
По словам Руденко, цинизм ситуации состоит в том, что попытки вынудить руководство КНДР в одностороннем порядке разоружиться идут вразрез с северокорейско-американскими и межкорейскими договорами 2018 года, которые увязывали процесс ядерного разоружения полуострова с выстраиванием взаимного доверия и предоставлением Пхеньяну твердых гарантий безопасности.
Как передавало ИА REGNUM, Южная Корея в ближайшее время планирует приступить к разработке новой, усовершенствованной управляемой ракеты, предназначенной для нанесения ударов по КНДР.