Вашингтон, 13 февраля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Америка генерирует ажиотажные темы. Помимо намёка на якобы внеземное происхождение неизвестных летающих объектов, сбитых истребителями в небе над Канадой, на информационную арену вышло американское посольство в России, нагнетая панику очередным призывом к американцам срочно покинуть пределы Российской Федерации. В сообщении дипмиссии, опубликованном 12 февраля на официальном сайте, заявлено, что в случае мобилизации в России посольство не сможет защитить интересы граждан, обладающих одновременно гражданством РФ и США.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Тема мобилизации в России постоянно нагнетается иностранными СМИ, чтобы спровоцировать панику. Так, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Wall Street Journal накануне, 12 февраля, так прямо и заявил, что Россия готова начать новую волну мобилизации, однако не может решить проблему нехватки оборудования и офицеров. Также было заявлено, что вторую мобилизацию Россия якобы будет проводить после оценки результатов нынешнего усиленного наступления в Донбассе.

В начале февраля 2023 года депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев («Единая Россия») заявил, что не видит возможности какой-либо мобилизации — где-то на полгода точно. По словам Гурулева, чтобы мобилизовать бойцов, «их надо одеть, снарядить, обуть, дать оружие, боеприпасы, технику и другие материальные средства».

Распространяющаяся в России информация о том, что власти страны якобы готовятся к новой мобилизации, не имеет под собой оснований, заявил 4 февраля глава оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев. По его словам, различные «ясновидящие и предвидящие», не обладая информацией, просто нагнетают обстановку, «чтобы возбудить народ, посеять недовольство».

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Как сообщало ИА REGNUM, очередной призыв к американцам срочно покинуть пределы Российской Федерации был обнародован 12 февраля на официальном сайте американского посольства в России. Якобы при объявлении мобилизации американским гражданам, обладающим одновременно гражданством РФ и США, невозможно будет помочь. Также дипмиссия призвала граждан США вообще не посещать Россию.

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