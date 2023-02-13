Луганск, 13 февраля, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Российский военнослужащий с позывным Ишим рассказал, как в Луганской Народной Республике артиллеристы поразили военных ВСУ вблизи российских позиций.

РИА Новости Гаубица «Мста-Б» на боевой позиции

По его словам, точность огня применяемых российскими военнослужащими гаубиц «Гиацинт» позволяет уничтожать силы ВСУ в ЛНР вблизи российских позиций, при этом артиллеристы стараются стрелять как можно дальше от своего местоположения.

«Стараемся первые выстрелы делать поглубже к противнику, подальше от нас, соответственно, корректировщики уже потом выводят огонь на ту цель, которую необходимо поразить», — сказал он РИА Новости.

Военный уточнил, что у орудия довольно тяжелый снаряд, разлет осколков достигает 450 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, российские десантники в ЛНР прикрывают свои подразделения, нанося точные удары по противнику из 152-мм пушки-гаубицы Д-20. Артиллерист с позывным Гусёнок рассказал, что они наносят удары по опорным пунктам противника.

Такая поддержка артиллерии позволила только за последнее время захватить два опорных пункта противника, сообщил военный.

Читайте также: ВС РФ уничтожили гаубицу «Акация» ВСУ на краснолиманском направлении