В ЛНР российские артиллеристы поразили военных ВСУ вблизи позиций ВС РФ
РИА Новости: артиллеристы ВС России уничтожили военных ВСУ вблизи российских позиций в ЛНР
Луганск, 13 февраля, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Российский военнослужащий с позывным Ишим рассказал, как в Луганской Народной Республике артиллеристы поразили военных ВСУ вблизи российских позиций.
По его словам, точность огня применяемых российскими военнослужащими гаубиц «Гиацинт» позволяет уничтожать силы ВСУ в ЛНР вблизи российских позиций, при этом артиллеристы стараются стрелять как можно дальше от своего местоположения.
Военный уточнил, что у орудия довольно тяжелый снаряд, разлет осколков достигает 450 метров.
Как сообщало ИА REGNUM, российские десантники в ЛНР прикрывают свои подразделения, нанося точные удары по противнику из 152-мм пушки-гаубицы Д-20. Артиллерист с позывным Гусёнок рассказал, что они наносят удары по опорным пунктам противника.
Такая поддержка артиллерии позволила только за последнее время захватить два опорных пункта противника, сообщил военный.
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