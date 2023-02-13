Вашингтон, 13 февраля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус предсказал новое наступление России в Донбассе. Об этом он заявил медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Pete Marovich\Zuma\TASS Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус

«Похоже, Россия создает условия для нового наступления в Донбассе. Возможно, [на территории бывшей] Луганской области», — сказал он.

Петреус также отметил большую численность российских военных и наличие у них различного вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Петреус рассказал газете The Washington Post, что ВСУ в весенне-летний период необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать передвижение по Крымскому мосту, чтобы изолировать полуостров, а потом захватить его.

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