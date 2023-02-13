Нью-Дели, 13 февраля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Санкции в отношении Российской Федерации не оказали влияния на работу совместного индийско-российского предприятия BrahMos. Об этом рассказал управляющий директор компании Атул Динкар Ране.

Евгений Пахомов/ТАСС Сборка сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос» на заводе совместной индийско-российской компании BrahMos Aerospace

Он подтвердил, что компания получает продукцию из России.

«Доверие, которое мы завоевали у наших партнеров по совместному предприятию и Российской Федерации, настолько велико, что они оказывают нам услуги, даже несмотря на финансовые санкции», — приводит РИА Новости его слова.

Атул Динкар Ране добавил, что финансовые санкции помешали переводить денежные средства в Россию, но руководство компании видит, как это преодолеть.

Он подчеркнул, что BrahMos является совместным предприятием, поэтому оно сможет выдержать любое вмешательство со стороны.

Совместное индийско-российское предприятие BrahMos Aerospace производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с самолётов, кораблей, подводных лодок, наземных платформ. Оно было создано в 1998 году и было названо в честь рек Москва и Брахмапутра. Россию на этом предприятии представляет «НПО Машиностроения».