Токио, 13 февраля, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил пропустить заранее запланированное выступление после того, как он в конце прошлой недели перенес эндоскопическую операцию в связи с хронической заложенностью носа, сообщает 13 февраля агентство «Киодо Цусин».

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

По словам источника, Кисида, который после операции находится в хорошем состоянии, в тот же день после операции продолжил исполнение своих официальных обязанностей. Однако премьеру все ещё трудно долго говорить.

Премьер-министр страдал от хронического синусита, вызывающего заложенность носа, 11 февраля перенёс операцию в больнице в Токио.

Вернувшись в тот же день в свою официальную резиденцию, Кисида на следующий день снова отправился в больницу для проведения послеоперационного ухода.

Примечательно, что, поскольку во время операции Кисида находился под общим наркозом, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно временно принял на себя обязанности главы правительства.