Володин рассказал, когда в новых регионах РФ заработают российские стандарты соцзащиты

Москва, , 08:26 — REGNUM Российские стандарты социальной защиты в новых регионах страны должны начать действовать с 1 марта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин © Zuma\TASS

Ранее замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов заявил, что размер пенсионного обеспечения в новых регионах будет соответствовать среднероссийским показателям.

По словам Володина, от жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поступают обращения с вопросами о выплатах пособий, больничных, а также мерах поддержки ветеранов и инвалидов, стандартах в сферах здравоохранения и образования.

«За 30 лет от так и не состоявшегося украинского государства люди не смогли получить достаточные социальные гарантии. А что касается жителей Донбасса — они их были лишены. Сегодня наши граждане из Луганской, Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей должны получать социальную поддержку и чувствовать себя защищёнными так же, как и в других регионах Российской Федерации», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

Он привел пример Крыма и Севастополя, когда парламентариям потребовалось принять порядка 70 законов, чтобы интегрировать эти субъекты в единое правовое пространство.

Спикер Госдумы отметил, что вопрос формирования единого правового поля — приоритет в работе. Уже принято 18 законов в целях интеграции новых регионов и еще 20 законопроектов находятся на рассмотрении, пояснил он.

«Наша задача — выйти на принятие решений, обеспечивающих оказание мер социальной поддержки жителям Луганской, Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 1 марта», — заключил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить граждан Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики из числа иностранных граждан, которым вид на жительство предоставляется без получения разрешения на временное проживание.

Также Госдума планирует обсудить законопроект об интеграции этих регионов в российскую сферу культуры. Напомним, соответствующий законопроект внесло в палату парламента правительство РФ. В документе предложены особенности отнесения объектов культурного наследия, находившихся на указанных территориях на момент их вхождения в состав России, к объектам культурного наследия федерального значения и включения в специальный реестр.

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