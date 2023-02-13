Луганск, 13 февраля, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Американские РЛС, находящиеся в распоряжении ВСУ, переброшены на купянский участок фронта. Об этом сообщил 13 февраля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

US ARMY РЛС AN/TPQ-50

«Отмечено прибытие на купянское направление новых радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — написал Марочко в своём телеграм-канале.

Ранее российские военные сообщили об уничтожении РЛС AN/TPQ-50 на херсонском участке фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ, согласно данным Марочко, увеличивают группировку на купянском направлении, перебрасывая туда технику и живую силу.