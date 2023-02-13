Донецк, 13 февраля, 2023, 08:15 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили 13 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрелов Макеевки в ДНР

«После 00:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:05 — н. п. Тоненькое — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 12 февраля, вооружённые формирования Украины обстреляли несколько районов Донецка, а также Макеевку и Горловку.

Читайте также: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку