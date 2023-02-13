Дубай, ОАЭ, 13 февраля, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Мировая экономика может пережить переломный этап в 2023 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 12 февраля в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

(сс) Friends of Europe Кристалина Георгиева

Вместе с тем она признала, что глобальный экономический рост остается слабым. По словам Георгиевой, в МВФ ожидают, что в 2023 году подъем мирового ВВП составит примерно 2,9%, а в 2024 году — 3,1%.

Глава фонда призвала страны сделать борьбу с инфляцией своей приоритетной задачей, чтобы противостоять экономическим проблемам. Она допустила, что восстановление мировой экономики может замедлиться при эскалации украинского конфликта или в случае недостаточного преодоления Китаем последствий пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Кристалина Георгиева предупредила о возможном расколе глобальной экономики на противоборствующие блоки из-за противостояния Китая и США. По ее словам, такая ситуация может спровоцировать новую холодную войну.