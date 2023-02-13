Вашингтон, 13 февраля, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Американские военные, сбив некие неопознанные объекты в воздушном пространстве США близ Канады, вновь спровоцировали ажиотаж, намекнув на вероятность их внеземного происхождения. Как сообщил журналистам в ходе брифинга глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк, окончательное заключение вынесет разведка и контрразведка, но лично он не в состоянии объяснить, за счет чего объекты оставались в воздухе: возможно, внутри конструкции был наполненный газом шар или двигательная установка того или иного типа.

Цитата из к/ф «Близкие контакты третьей степени». Реж. Стивен Спилберг. 1977. США НЛО

Ранее о том, что истребитель F-16 сбил восьмиугольный объект над озером Гурон на высоте 20 000 футов, сообщил американский новостной телевизионный канал NBC News. Это уже четвертый летающий объект, который заметили над США. Приказ о его уничтожении отдал президент Джо Байден.

В США не знают, что они сбивают — то ли русский воздушный шар, то ли корабль инопланетян, пишет Fox News. Со ссылкой на конгрессмена из Мичигана Джека Бергмана издание отмечает, что речь якобы идет о «восьмиугольном сооружении», сбитом F-16.

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Целью таких информационных вбросов обычно является отвлечение общественного мнения от неудобных тем. Одним из первых историю иронично прокомментировал известный американский предприниматель Илон Маск:

«Не волнуйтесь, просто кое-кто из моих друзей заглянул ко мне».

«Внезапно появились массовые спекуляции по поводу инопланетных вторжений и новых действий Китая или России. В отсутствие информации тревога людей приводит их в потенциально разрушительные области. Поэтому я надеюсь, что очень скоро у администрации будет гораздо больше информации», — заявил демократ из Коннектикута Джим Хаймс.

«В США новое общенациональное занятие — один за другим сбивают НЛО — круглые, цилиндрические, восьмиугольные. В американских сетях пишут, что так американцев отвлекают от скандалов вокруг Хантера Байдена, подрыва «Северных потоков», вредоносных вакцин и т.д. Или же готовят к конфликту с Китаем», — подчеркнул 13 февраля в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

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Днем ранее российский сенатор отмечал также некоторые подробности: НЛО, которое якобы засекли над территорией Аляски и сбили над Канадой, летело на высоте 40 тысяч футов над Землей (примерно 13 км):

«То есть существенно выше, чем китайский зонд. И в отличие от ранее сбитого китайского зонда оно было меньшего размера и имело не круглую, а цилиндрическую форму. В США пока не утверждают, что этот объект каким-либо образом связан с Китаем. В свою очередь, Китай обнаружил НЛО над своей территорией. Отсюда вопрос: вступают ли США и Китай в эпоху стратосферных войн?».

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Тема неопознанных объектов в небе поднималась американцами в середине января 2023 года. Конгрессмен из Теннеси Тим Берчетт заявлял: убежден, что власти скрывают информацию. Якобы нацразведка выдала отчет, заявив о росте случаев обнаружения НЛО более чем вдвое — всего 510 наблюдений за год. Правда, власти утверждают, что там ничего странного — в основном воздушные шарики, летающие пакеты и чьи-то дроны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее версию о внеземном происхождении воздушных объектов, сбитых в воздушном пространстве США, допустил глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк.

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