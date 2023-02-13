Луганск, 13 февраля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. ВСУ увеличивают группировку на купянском направлении в Донбассе. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Виктор Антонюк/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

По его словам, на это направление Киев продолжает перебрасывать технику и живую силу.

Согласно сведениям, которые Марочко получил из собственных источников, командование ВСУ перебрасывает силы в районы населенных пунктов Берестовое, Новоселовское, Песчаное, чтобы сдержать наступление Вооруженных сил России.

«Прибывают не только неподготовленные военнослужащие из числа мобилизованных, но и регулярные войска с поставленной Западом техникой и вооружением», — отметил он в телеграм-канале.

Ранее подполковник в отставке сообщал о том, что на краснолиманском и купянском направлениях фиксируется активизация диверсантов.

Как передавало ИА REGNUM, в ЛНР благодаря точности артиллеристов захвачены два опорных пункта врага. Подразделение «Эспаньола» отбило атаку ВСУ на угледарском направлении.