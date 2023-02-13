Петропавловск, Казахстан, 13 февраля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Как минимум трое школьников пострадали в результате нападения на них ученика девятого класса в школе города Петропавловска в Казахстане. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь

Инцидент произошёл утром 13 февраля в средней школе № 4 города Петропавловска. По предварительным данным, учащийся девятого класса пришёл в образовательное учреждение с топором и ножом. Девятиклассник напал на школьников и нанёс им телесные повреждения.

Все пострадавшие были госпитализированы, информация об их состоянии не сообщается. Подозреваемый в нападении девятиклассник был задержан прибывшими на место ЧП сотрудниками полиции. По факту инцидента начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийство».

Обстоятельства нападения на школьников и мотивы нападавшего устанавливаются.