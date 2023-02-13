Артиллеристы ВС России с закрытых позиций уничтожили укрытую пехоту ВСУ
Российские артиллеристы с закрытых огневых позиций уничтожили укрытую пехоту ВСУ
Москва, 13 февраля, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Российские артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 с закрытых огневых позиций уничтожили укрытую пехоту ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России.
Виктор Антонюк/РИА Новости
Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30
Отмечается, что от получения цели до проведения выстрела военнослужащие тратят не более двух минут, после чего идет корректировка огня с помощью беспилотной авиации.
Также сообщается, что артиллерийские расчеты Центрального военного округа укомплектованы не только военнослужащими по контракту, но и добровольцами, которые успешно выполняют боевые задачи.