Анкара, 13 февраля, 2023, 08:12 — ИА Регнум. В Турцию прибыло семь самолётов со спасательной техникой и гуманитарными грузами из Саудовской Аравии, сообщает 13 февраля агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

На борту воздушных судов находилась поисково-спасательная группа из 95 спасателей и 55 медицинских работников.

Руководитель саудовской делегации отметил, что ранее в Турцию уже прибыло шесть самолётов со спасателями и гуманитарными грузами, и подчеркнул, что воздушные рейсы продолжатся и далее.

Напомним, что в результате разрушительного землетрясения в Турции погибли около 30 тысяч человек.