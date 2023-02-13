Саудовская Аравия отправила в Турцию семь самолётов с гуманитарными грузами
На борту прибывших в Турцию саудовских самолётов находятся 150 спасателей и медиков
Анкара, 13 февраля, 2023, 08:12 — ИА Регнум. В Турцию прибыло семь самолётов со спасательной техникой и гуманитарными грузами из Саудовской Аравии, сообщает 13 февраля агентство Anadolu.
Иван Шилов ИА REGNUM
Землетрясение в Турции
На борту воздушных судов находилась поисково-спасательная группа из 95 спасателей и 55 медицинских работников.
Руководитель саудовской делегации отметил, что ранее в Турцию уже прибыло шесть самолётов со спасателями и гуманитарными грузами, и подчеркнул, что воздушные рейсы продолжатся и далее.
Напомним, что в результате разрушительного землетрясения в Турции погибли около 30 тысяч человек.