Донецк, 13 февраля, 2023, 08:03 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ ранен один мирный житель, сообщили 13 февраля в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики получил ранение один мирный житель», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, строительные бригады в Новоазовском районе ДНР за шесть месяцев восстановили 500 домов, подвергшихся ранее разрушению в ходе боевых действий.

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