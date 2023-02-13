Анкара, 13 февраля, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Выборы президента, запланированные на 14 мая в Турции, могут оказаться под угрозой срыва из-за последствий землетрясения на юго-востоке страны. Об этом 12 февраля сказано в заметке, опубликованной телеканалом TGRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отмечается, что до сегодняшнего дня в правящей партии справедливости и развития (ПСР) никаких оценок возможности переноса или отмены даты выборов сделано не было, но запланированную дату выборов поддерживает всё меньше политиков.

«В коридорах оппозиционной Народно-республиканской партии ходят слухи, что президент Тайип Эрдоган отложит выборы как минимум на один год», — отмечается в заметке.

При этом, согласно статье 78 конституции Турции, единственным исключением для отсрочки выборов, которую может поддержать парламент, является состояние войны. Предполагается, что Высшая избирательная комиссия всё же может принять решение о невозможности проведения выборов из-за последствий землетрясения.

В свою очередь, действующий президент Эрдоган ранее заявил, что 14 мая — это дата проведения всеобщих выборов (президентских и парламентских в один день). Турецкий лидер уточнил, что правительство выдвинет предложение парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа будут использованы полномочия президента.