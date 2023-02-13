Улан-Удэ, 13 февраля, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Приблизительно 400 человек были эвакуированы из школы в Улан-Удэ в связи с возгоранием на третьем этаже здания, 13 февраля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Бурятии.

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Местом происшествия стала средняя общеобразовательная школа № 40. Отмечается, что из здания вывели 327 учащихся, а также 34 сотрудника учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в городе Выборг Ленинградской области произошел пожар в ресурсном центре. Из здания были эвакуированы 36 воспитанников учреждения.