Газиантеп, Турция, 13 февраля, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Спасатели в турецкой провинции Газиантеп извлекли из-под завалов выжившую женщину, которая после землетрясения находилась под обломками дома 163 часа, 13 февраля сообщило информационное агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

По данным журналистов, речь идет о 62-летней Назифе Йылмаз — жительнице района Нурдагы. Женщину направили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Anadolu распространило информацию о том, что в турецком Хатае были спасены 50-летняя женщина и 11-летний ребенок, которые смогли выжить спустя 60 часов после разрушительного землетрясения, произошедшего в Сирии и Турции 6 февраля.