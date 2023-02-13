В Турции из-под завалов спасли женщину через 163 часа после землетрясения
Anadolu: в турецком Газиантепе из-под завалов спасли женщину через 163 часа после землетрясения
Газиантеп, Турция, 13 февраля, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Спасатели в турецкой провинции Газиантеп извлекли из-под завалов выжившую женщину, которая после землетрясения находилась под обломками дома 163 часа, 13 февраля сообщило информационное агентство Anadolu.
Иван Шилов ИА REGNUM
Землетрясение в Турции
По данным журналистов, речь идет о 62-летней Назифе Йылмаз — жительнице района Нурдагы. Женщину направили в больницу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Anadolu распространило информацию о том, что в турецком Хатае были спасены 50-летняя женщина и 11-летний ребенок, которые смогли выжить спустя 60 часов после разрушительного землетрясения, произошедшего в Сирии и Турции 6 февраля.