Окленд, Новая Зеландия, 13 февраля, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Чрезвычайное положение объявлено на севере Новой Зеландии из-за тропического циклона «Габриэль». Об этом 13 февраля сообщает глава новозеландского правительства Крис Хипкинс в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

Как уточнила премьер-министр, красный уровень опасности объявлен для жителей Окленда, крупнейшего города страны, а также для окрестных регионов Гисборн, Коромандел и Нортленд. Для остальных районов Северного острова, оказавшегося под воздействием циклона, и северной оконечности Южного действует оранжевый уровень угрозы.

Жителей призвали слушать указания сотрудников аварийных служб и групп реагирования на чрезвычайные ситуации. Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие часы в стране ожидается серьёзное ухудшение метеоусловий. В ночь на 14 февраля над территорией Северного острова прогнозируются ливневые дожди со шквалистым ветром и сильный шторм.

В Окленде и окрестностях прекращено движение общественного транспорта и пригородных поездов, приостановлена работа аэропорта, ряд автомагистралей перекрыты. Отменены занятия в школах, закрыты детсады, библиотеки и спортивные учреждения.