Мариуполь, ДНР, 13 февраля, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Строительные бригады в Новоазовском районе ДНР за шесть месяцев восстановили 500 домов, подвергшихся ранее разрушению в ходе боевых действий, заявил мэр Мариуполя Олег Моргун, занимавший должность главы указанного района.

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг ДНР

Он отметил, что восстановлением занимались местные жители, нанятые для работы с помощью центров занятости.

«С 1 июня 2022 года мы восстановили 500 домов, закрыли тепловой контур — бригадами из числа местных жителей, которых мы наняли через центры занятости», — сказал мэр.

Моргун также рассказал, что в селе Широкино уже удалось восстановить десять домов. Кроме того, он отметил, что из населенного пункта было вывезено «более 30 или 40 тысяч только боеприпасов», оставшихся после восьми лет противостояния с ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января врио главы ДНР Денис Пушилин назначил Олега Моргуна на должность главы администрации Мариуполя. 27 января Пушилин заявил, что в восстановлении города стартовал новый этап.