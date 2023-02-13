Донецк, 13 февраля, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Бронегруппа российских ВДВ с ходу захватила опорный пункт ВСУ, сообщает 13 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Разведгруппа наших десантников при помощи беспилотных летательных аппаратов обнаружила в лесном массиве взводный опорный пункт противника.

Для его захвата и уничтожения было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, боевых машинах поддержки танков «Терминатор» и БТР-Д с зенитно-артиллерийской установкой ЗУ-23.

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Наши боевые машины, сблизившись с противником, открыли по нему шквальный огонь.

Действуя профессионально, решительно и слаженно десантники с ходу овладели оборонительными позициями врага, уничтожив большое количество личного состава ВСУ и захватив трофейное вооружение.