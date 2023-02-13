Российские десантники с ходу захватили опорный пункт противника
Бронегруппа ВДВ, разгромив противника, заняла его опорный пункт
Донецк, 13 февраля, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Бронегруппа российских ВДВ с ходу захватила опорный пункт ВСУ, сообщает 13 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.
Разведгруппа наших десантников при помощи беспилотных летательных аппаратов обнаружила в лесном массиве взводный опорный пункт противника.
Для его захвата и уничтожения было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, боевых машинах поддержки танков «Терминатор» и БТР-Д с зенитно-артиллерийской установкой ЗУ-23.
Наши боевые машины, сблизившись с противником, открыли по нему шквальный огонь.
Действуя профессионально, решительно и слаженно десантники с ходу овладели оборонительными позициями врага, уничтожив большое количество личного состава ВСУ и захватив трофейное вооружение.