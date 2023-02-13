Двоих одним выстрелом — все новости о спецоперации на Украине: день 355-й
Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается уже 355 дней. Основное внимание сейчас приковано к наступлению российских войск. Накануне, 12 февраля, Минобороны РФ сообщило, что только за одни сутки на донецком направлении были уничтожены свыше 250 украинских военнослужащих. На купянском и краснолиманском Киев потерял убитыми до 180 бойцов.
Соцсети тем временем облетело видео о том, как российский снайпер одним своим выстрелом уничтожил сразу двоих иностранных наемников, сражавшихся за ВСУ (Вооруженные силы Украины). В комментарии к видеоролику отмечается, что речь идет о военнослужащем из Якутии. Операцию он осуществил с помощью прибора ночного видения.
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Посольство США продолжает запугивать своих граждан, находящихся на территории России. Дипмиссия заявила, что она в случае мобилизации в России не сможет защитить интересы граждан, обладающих одновременно гражданством РФ и США.
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Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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Экс-советник Пентагона Макгрегор: США стоят на пороге войны с Россией
Экс-советник минобороны США полковник Дуглас Макгрегор раскрыл планы Вашингтона в отношении России — они нацелены ослабить Москву для дальнейшего уничтожения страны. Об этом американский военный заявил в эфире своего YouTube-канала.
СМИ: в Купянске Харьковской области поддерживают Россию
Многие жители Купянска Харьковской области, который сейчас подконтролен ВСУ, поддерживают Россию, заявил сотрудник таможни Александр Тимошенко.
ВСУ закрыли Артемовск для въезда волонтёров и гражданских лиц
Военные Украины запретили с 13 февраля въезд в Артемовск со стороны. По мнению авторов The New York Times, это может быть «прелюдией к выводу украинских войск из города».
В Макеевке ликвидировали отряд ВСУ, который причастен к казни пленных ВС РФ
Бойцы российской армии уничтожили часть отряда ВСУ, военные которого жестоко казнили пленных ВС РФ в Макеевке в ноябре 2022 года.
В Италии выразили готовность поддержать создание антироссийского трибунала
В Италии не имеют ничего против того, чтобы был создан специальный трибунал, который будет судить Россию за преступления на Украине. Позицию властей страны обозначил итальянский министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни.
Власти Канады призвали жителей отказаться от поездок в Белоруссию
Правительство Канады посоветовало гражданам не ездить в Белоруссию, объяснив это риском и «вооруженным конфликтом между Россией и Украиной».
В Кировском районе Донецка от удара ВСУ пострадали четверо мирных жителей
Число мирных жителей Донецка, пострадавших в результате артобстрела ВСУ, увеличилось до четырёх. Снаряды противника били по Кировскому району.
Захарова объяснила цели Евросоюза и США в отношении Сербии
Цель США и Евросоюза по отношению к Сербии заключается в том, чтобы преломить политическую волю руководства страны и заставить присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Генсек ООН отказался участвовать в мероприятии Киева в годовщину начала СВО
Неформальные мероприятия, запланированные украинскими властями и приуроченные к началу спецоперации, будут проходить без участия генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
В Кишиневе обвинили Киев в попытках втянуть Молдавию в конфликт с Россией
Экс-премьер Молдавии Ион Кику обвинил властей Киева в попытке втянуть Кишинев в конфликт с Россией, сообщает местный телеканал N4. По мнению Кику, используются при этом различные пути и способы.
Врачи подтвердили наличие у ВСУ новых особо опасных боеприпасов
Украинские войска в боях под Угледаром используют новые особо опасные боеприпасы, утверждает командир передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения Вооружённых сил России с позывным Тренер.
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Стаханов в ЛНР
ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 13 февраля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Генсек НАТО призвал создать на Украине «ещё более сильную армию»
Североатлантический альянс считает необходимым создать ещё более сильную армию на Украине после завершения текущего конфликта. Об этом 13 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Минобороны РФ: российские военные сметают позиции ВСУ
Российские военные из группировки «Отважные» уничтожают позиции ВСУ и продвигаются вперёд в зоне спецоперации, сообщает 13 февраля Минобороны РФ.
ВС России уничтожили свыше 80 украинских военных в районе Красного Лимана
На краснолиманском направлении уничтожены более 80 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30, говорится 13 февраля в сводке Министерства обороны России.
Бойцы ВС РФ уничтожили 150 военных ВСУ на донецком направлении
Военнослужащие РФ за минувшие сутки ликвидировали свыше 150 бойцов ВСУ в ходе наступления на донецком направлении. Украинские войска также понесли большие потери в военной технике. Об этом сообщило в ходе брифинга 13 февраля Министерство обороны РФ.
В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на купянском направлении
Вооруженные силы России за сутки уничтожили на купянском направлении более 30 военных ВСУ, сообщили 13 февраля в Министерстве обороны РФ.
Российские военные освободили населенный пункт Красная Гора в ДНР
Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии освободили населенный пункт Красная Гора в Донецкой Народной Республике, сообщили 13 февраля в Министерстве обороны РФ.
На донецком направлении освобожден населенный пункт Красная Гора добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск — Минобороны РФ.
СМИ: Австрия не будет обучать военных ВСУ управлению танками Leopard
Руководство Австрии не планирует предоставлять свои полигоны для обучения военнослужащих ВСУ управлению танками Leopard 2 производства Германии. Об этом 13 февраля сообщил телеканал ORF, ссылаясь на заявление министра обороны Австрии Клаудии Таннер.
Президент США Джо Байден посетит Польшу, чтобы усилить давление на европейских лидеров по поводу ужесточения позиции в отношении России. Об этом сообщает китайское издание Global Times.
Научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн заявил, что основной целью визита Байдена в Польшу является придание импульса его переизбранию на пост президента США в следующем году.
В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения была уничтожена бронетехника ВСУ и пункт управления. «Выполнили боевую задачу по атаке площадной цели украинских националистов. Благодаря нашему вертолету и умелым действиям инженерно-технического состава задача выполнена. Вернулись целыми и невредимыми. Передовой авианаводчик работу подтвердил», — рассказал командир экипажа Ка-52 Дмитрий.
Помимо этого, летчики армейской авиации ВКС России поблагодарили российских детей, которые пишут письма со словами поддержки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.
«Хочется выразить огромную благодарность нашим детям, которые поддерживают нас в нелегком деле, присылают нам письма. Они нам очень помогают», — рассказал Дмитрий.
Австрия не будет обучать украинских военных управлению танками Leopard 2 — министр обороны страны Клаудия Таннер.
Новая волна мобилизации и активность Путина — Песков комментирует
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 февраля опроверг якобы имеющиеся в Кремле планы провести вторую волну мобилизации. Также он прокомментировал представителям СМИ некоторые другие актуальные темы (в частности — призыв посольства США к американцам покинуть Россию — прим. ИА REGNUM) и дал оценку публичной активности главы государства.
Напомним, частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 31 октября 2022 года. За это время для прохождения военной службы были призваны 300 тысяч человек.
В рамках СВО необходимо «забрать» Одессу и Харьков, чтобы обезопасить наше государство, считает Кадыров.
Считаю, что до конца 2023 года все поставленные задачи в рамках спецоперации будут выполнены на 100% — Кадыров.
Поставлять комплексы Patriot на Украину «слишком поздно», считает бывший министр обороны США Марк Эспер. В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (мнимым Порошенко — прим. ИА REGNUM) он рассказал, что ракеты Patriot не поступят на Украину еще 6–8 месяцев.
«Не знаю, что вам говорит администрация Байдена, но я считаю, что уже слишком поздно. Они были вам нужны сейчас, они были вам нужны в прошлом месяце», — считает Эспер.
Кадыров призывает к освобождению Харькова и Одессы
Для безопасности России необходимо освободить города Харьков и Одессу, заявил в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни назвал оставление Россией территорий военно-тактическим ходом
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что оставление Россией в рамках спецоперации некоторых территорий являлось военно-тактическим ходом. Об этом он заявил в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Мы сами оставили территории, это военно-тактический ход был, я полностью в курсе был, когда это планировали», — пояснил он, добавив, что это было сделано для того, чтобы дальше вести свою военную политику, которая нужна России сегодня.
Кадыров ответил на вопрос о возможных поставках истребителей Киеву
Все поставленные Киеву западные истребители будут уничтожены, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Капитуляцию Украины назвали «великим событием»
Великим событием, которое, по мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, должна запомнить Россия 23–24 февраля, может стать капитуляция Украины, предположил 13 февраля первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, украинские власти выдали очередное ничем не обоснованное заявление.
«Иногда руководство Украины выдаёт за явь нечто, «что им приснится», — подчеркнул сенатор.
В последнее время украинские власти стали подчеркнуто агрессивно или пренебрежительно говорить о перемирии с Россией.
Кадыров: Вооружённые силы России могут дойти до Киева, если прикажут
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооружённые силы России могут дойти до Киева и освободить его, если будет соответствующий приказ президента Российской Федерации.
«У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев», — рассказал глава Чечни в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Россия всегда была сильным государством. Президент ведет правильную политику на все 100% процентов, я спокоен. У руля мудрый и дальновидный человек — Кадыров.
Считаю, что до конца года все поставленные задачи в рамках спецоперации будут выполнены на 100% — Кадыров.
Для меня победа — уничтожить шайку с Зеленским, которая убивает наших граждан — Кадыров.
Зеленский — террорист, с ним вести переговоры — неправильно — Кадыров.
Минобороны РФ показало боевую работу расчетов ЗРК «Тор-М2У» Западного военного округа в зоне спецоперации.
Расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БЛА противника. После определения целей были произведены пуски ракет. Убедившись в поражении воздушной цели, боевая машина сменила огневую позицию. «Тор» знает каждого «воздушного врага» в лицо — это самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты.
Аналогов ему не существует ни в одной другой армии мира. В зоне спецоперации и приграничных территориях «Торы» работают круглосуточно, спасая от воздушных атак боевые позиции подразделений и мирное население.
Марочко рассказал о новой тактике Вооружённых сил России
Военный эксперт, офицер Андрей Марочко заявил, что сейчас идет планомерное продвижение российских войск небольшими темпами с использованием современной техники, Вооруженные силы России выдавливают ВСУ на всех участках на линии фронта.
По его словам, действия наступательного характера присутствуют на всей линии боевого соприкосновения, но это не является полномасштабным наступлением.
Дания передала Киеву все свои самоходные гаубицы CAESAR — Минобороны Украины.
Если бы Европе пришлось воевать с Россией, боеприпасы закончились бы в течение нескольких дней — Reuters со ссылкой на дипломата.
В минобороны Польши не считают проблемой наличие наемников на Украине
Правительство Польши не считает проблемой наличие польских наёмников на территории Украины. Об этом 13 февраля заявил вице-премьер республики, министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat.
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу и миномёт ВСУ
Артиллеристы Вооружённых сил России в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили под Херсоном гаубицу, а также крупнокалиберный миномёт ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Депутат Госдумы призвал отвоевать Украину полностью
Россия должна отвоевать всю территорию Украины, которая когда-то называлась Советским Союзом, отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).
ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили 13 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Американцев провоцируют, призывая срочно покинуть Россию из-за мобилизации
Америка генерирует ажиотажные темы. Помимо намёка на якобы внеземное происхождение неизвестных летающих объектов, сбитых истребителями в небе над Канадой, на информационную арену вышло американское посольство в России, нагнетая панику очередным призывом к американцам срочно покинуть пределы Российской Федерации. В сообщении дипмиссии, опубликованном 12 февраля на официальном сайте, заявлено, что в случае мобилизации в России посольство не сможет защитить интересы граждан, обладающих одновременно гражданством РФ и США.
Тема мобилизации в России постоянно нагнетается иностранными СМИ, чтобы спровоцировать панику.
Спикер ОК «Юг» Гуменюк заявила о вероятности точечных ударов ВС РФ по критическим объектам.
«В Чёрном море два подводных ракетоносителя — это до 8 ракет типа «Калибр». Согласно статистическим данным, время между массированным ракетным ударами составляет около двух недель. Прошлая атака была 10 февраля», — сказала она.
Запад помешал заключению перемирия России и Украины весной 2022 года, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, ссылаясь на данные высокопоставленных «достоверных источников».
По его словам, западные партнеры сказали Зеленскому, что на данном этапе мирные переговоры нужно прекратить, «и они и были прекращены».
ВСУ продолжают террор мирного населения левобережья Херсонской области — экстренные службы.
За 12 февраля украинские боевики обстреляли Новую Каховку, повредив многоквартирный дом, инфраструктура хлебозавода и рынка а также Алешки, Казачьи Лагеря, Саги, Софиевку и Каиры, выпустив в общей сложности 52 снаряда из ствольной артиллерии.
В течение ночи ВСУ продолжили обстрелы — 43 снаряда из ствольной артиллерии было выпущено по Новой Каховке, Каховке, Горностаевке, Любимовке и Великой Лепетихе.
ВСУ продолжают обстреливать мирные русские населенные пункты. В этот раз под огонь боевиков из западных РСЗО HIMARS попало село Никольское в ДНР.
По словам местных жителей, прозвучало порядка пяти взрывов. На место прибыло не менее двух бригад скорой помощи, однако о пострадавших пока не сообщается.
США планируют осуществить заброску боевиков в РФ и СНГ для совершения терактов против дипломатов, госслужащих, силовиков и военных — Служба внешней разведки РФ.
Кадыров сообщил об отравлении командира спецназа «Ахмат» Алаудинова
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен, сообщил 13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров.
США для прекращения военного конфликта должны предложить Киеву план восстановления страны. Такое заявление сделал лидер партии «Вперед, Италия» и экс-премьер республики Сильвио Берлускони, сообщает il Messagero.
Берлускони также подчеркнул, что если бы он был премьером, то никогда не поехал бы на переговоры с Зеленским.
В новый пакет санкций ЕС против России могут попасть около 130 физических и юридических лиц, в том числе военные и журналисты.
Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов 8 февраля получил письмо с неизвестным отравляющим веществом. Он находится в госпитале. Угрозы жизни и здоровью нет — Рамзан Кадыров.
Европейское турне Владимира Зеленского свидетельствует о его отчаянии, заявил обозреватель американского журнала Newsweek Брендан Коул.
Напомним, во время недавней поездки в Лондон и Париж президент Украины попросил западных партнеров не затягивать с передачей Киеву баллистических ракет, способных поражать цели на территории России, а еще как можно скорее начать поставки истребителей.
«Но эти просьбы были восприняты европейскими лидерами холодно», — говорится в статье.
В новый пакет санкций ЕС в отношении РФ могут войти четыре банка, включая «Альфа-банк», пишет Politico.
Пакистан поставил Украине более 10 тысяч 122-миллиметровых снарядов для реактивных систем залпового огня «Град» — газета The Economic Times со ссылкой на источники.
По данным источников газеты, уже через месяц оружие поступит на Украину через порт Эмден в Германии.
Сеть спутниковой связи Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, она не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну — Илон Маск.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Украине считают Будапештский меморандум невыполненным. Главным его условиям был отказ Киева от ядерного оружия. Киевский режим уже несколько лет напоминает Вашингтону о том, что нужно помочь с разработкой ядерного оружия, тем более что у Украины имеются стартовые возможности для этого.
Подразделение «Эспаньола» отбило атаку ВСУ на угледарском направлении
Российское добровольческое подразделение «Эспаньола» успешно отразило нападение военных ВСУ на угледарском направлении. Большую часть бойцов соединения составляют футбольные фанаты.
Перед выходом на линию боевого соприкосновения добровольцы отрабатывали огонь из автоматического и противотанкового гранатометов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артёмовске теперь связаны с иными подразделениями украинской армии вне города лишь по единственной дороге — на Часов Яр, поскольку мост на Константиновку взорвали, сообщает телеграм-канал Klymenko Time.
В ЛНР благодаря точности артиллеристов захвачены два опорных пункта врага
Артиллерист с позывным Гусёнок рассказал, что наносят удары по противнику из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 в ЛНР.
«Это орудие очень точное, и очень большой калибр, что помогает очень там ребятам, накрывает очень хорошую площадь», — сказал артиллерист.
Марочко: на купянском направлении ВСУ увеличивают группировку
ВСУ увеличивают группировку на купянском направлении в Донбассе, рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
В ЛНР российские артиллеристы поразили силы ВСУ вблизи позиций ВС РФ
Российский военнослужащий с позывным Ишим рассказал, как в Луганской Народной Республике артиллеристы поразили военных ВСУ вблизи российских позиций.
По его словам, точность огня применяемых российскими военнослужащими гаубиц «Гиацинт» позволяет уничтожать ВСУ в ЛНР вблизи российских позиций, при этом артиллеристы стараются стрелять как можно дальше от своего местоположения.
«Просто сдайте Зеленского»: читатели Daily Mail признали неизбежность поражения Украины.
Российский снайпер из Якутии одним своим выстрелом уничтожил двоих иностранных наемников, сражавшихся за ВСУ, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». Расположение наемников было установлено по их радиопереговорам. Снайпер открыл огонь, когда цели оказались на одной линии.
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В Польше сообщили о победе России в противостоянии с Западом
Россия одержала победу в беспрецедентном экономическом противостоянии с Западом, написал обозреватель Анджей Щесняк в статье для польской газеты Myśl Polska.
Глава МИД Украины Кулеба заявил о великих событиях в большой политике
Анонс «великих событий» в международной политике сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По словам Кулебы, великие события в мировой политике произойдут 23 и 24 февраля в Нью-Йорке. Глава украинского МИД заявил, что в эти дни планируется принять множество важных политических и дипломатических решений.
Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия создает условия для нового наступления
Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус предсказал новое наступление России в Донбассе. Он отметил большую численность российских военных и наличие у них различного вооружения.
Посольство США в Москве вновь призвало своих граждан покинуть Россию
Посольство США продолжает запугивать своих граждан, находящихся на территории России. Так, 12 февраля на сайте посольства появился очередной призыв к американцам срочно покинуть пределы Российской Федерации.
В ЛНР российские артиллеристы поразили силы ВСУ вблизи позиций ВС РФ
Российский военнослужащий с позывным Ишим рассказал, как в Луганской Народной Республике артиллеристы поразили военных ВСУ вблизи российских позиций.