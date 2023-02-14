Донецк, 14 февраля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается уже 355 дней. Основное внимание сейчас приковано к наступлению российских войск. Накануне, 12 февраля, Минобороны РФ сообщило, что только за одни сутки на донецком направлении были уничтожены свыше 250-ти украинских военнослужащих. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял убитыми до 180 бойцов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Соцсети тем временем облетело видео, о том, как российский снайпер одним своим выстрелом уничтожил сразу двоих иностранных наемников, сражавшихся за ВСУ (Вооруженные силы Украины). В комментарии к видеоролику отмечается, что речь идет о военнослужащем родом из Якутии. Операцию он осуществил при помощи прибора ночного видения.

Читайте также: Российский снайпер уничтожил двоих наемников одним выстрелом

Посольство США продолжает запугивать своих граждан, находящихся на территории России. Дипмиссия заявила, что она в случае мобилизации в России не сможет защитить интересы граждан, обладающих одновременно гражданством РФ и США.

Читайте также: Посольство США в Москве вновь призвало своих граждан покинуть Россию

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.