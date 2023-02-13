Российский военный летчик обратился к жителям села в Саратовской области
Летчик ВКС России поблагодарил жителей села в Саратовской области за помощь и поддержку
Москва, 13 февраля, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Обращение российского военного летчика к жителям села Ивантеевка Саратовской области появилось 13 февраля в телеграм-канале Министерства обороны России.
Военнослужащий поблагодарил их за оказываемую поддержку. Он показал письмо девочки из Ивантеевки, которой выразил особую благодарность.
«Лилия! Ты очень хорошая, добрая девочка. Расти счастливой и здоровой! Очень хочется пожелать большого здоровья и счастья твоим родителям. Они тебя воспитывают правильно, хорошо. И очень большое спасибо тебе лично и всем вам, всем детям, всем взрослым, кто пишет нам эти письма!» — сказал летчик.
Военный заявил, что слова поддержки людей помогают ему и его товарищам в борьбе с фашизмом.
«На самом деле, это очень сильно нам помогает в борьбе с фашизмом. Мы когда читаем, эти строки, мы понимаем, что мы делаем», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Минобороны России обнародовало рассказ военного летчика, который обнаружил и уничтожил самолет Су-25 Вооруженных сил Украины.