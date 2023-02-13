Иркутск, 13 февраля, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Подразделения Ракетных войск стратегического назначения, оснащённые подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) «Ярс», выполнили смену полевых позиций в Иркутском ракетном соединении, сообщает 13 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

Vitaly V. Kuzmin ПГРК «Ярс»

Смена позиций автономных пусковых установок проводится как в дневное, так и ночное время, при этом обязательно отрабатываются вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования.

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Расчёты ПГРК «Ярс» выполнили задачи по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных.

Кроме того, на маршрутах боевого патрулирования в ходе плановых мероприятий боевой подготовки решается широкий спектр задач по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Напомним, что дальность полёта ракеты ПГРК «Ярс» составляет 12 000 километров.