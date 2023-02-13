Ракетные комплексы «Ярс» сменили полевые позиции в Иркутской области
Российские ракетчики выполнили задачи по смене комплексами «Ярс» полевых позиций
Иркутск, 13 февраля, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Подразделения Ракетных войск стратегического назначения, оснащённые подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) «Ярс», выполнили смену полевых позиций в Иркутском ракетном соединении, сообщает 13 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.
Смена позиций автономных пусковых установок проводится как в дневное, так и ночное время, при этом обязательно отрабатываются вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования.
Расчёты ПГРК «Ярс» выполнили задачи по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных.
Кроме того, на маршрутах боевого патрулирования в ходе плановых мероприятий боевой подготовки решается широкий спектр задач по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника.
Напомним, что дальность полёта ракеты ПГРК «Ярс» составляет 12 000 километров.