Новосибирск, 13 февраля, 2023, 07:00 — ИА Регнум. До 14 человек возросло число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске. Об этом 13 февраля сообщил на оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

«Четырнадцать человек погибли, что, конечно, очень прискорбно. Еще раз слова соболезнования всем родным и близким», — сказал губернатор региона.

Напомним, взрыв газа в многоквартирном пятиэтажном доме на улице Линейной в Новосибирске произошёл рано утром 9 февраля. В результате взрыва произошло обрушение части дома и начался пожар. Сообщалось о 13 погибших и девяти пострадавших, семеро из них находились в медучреждениях, два человека в критическом состоянии — в реанимации.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте судом в Новосибирске фигурантки дела о взрыве газа в многоэтажном доме с последующим обрушением здания.