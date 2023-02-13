Нью-Йорк, США, 13 февраля, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Проголосовать по резолюции об открытии двух дополнительных пунктов для доставки трансграничной помощи в Сирии призвали Совет Безопасности ООН США. Об этом сказано в распространённом 13 февраля заявлении американского постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Как указала постпред США при ООН, в Сирии и Турции в связи с последствиями землетрясений разразился гуманитарный кризис, который требует вмешательства со стороны международного сообщества.

«Мы слышали призывы со стороны руководства ООН, что Совету Безопасности необходимо одобрить открытие двух дополнительных пунктов для доставки помощи людям на северо-западе Сирии. Мы должны немедленно проголосовать по резолюции», — сказала американский дипломат.

Напомним, 9 февраля возобновил работу пункт пропуска «Баб-эль-Хава», через который гуманитарная помощь доставляется в Сирию из Турции. На сегодняшний день он является единственным пунктом пропуска, действующим по одобрению Совбеза ООН в рамках механизма трансграничной помощи. При этом пропускная способность пункта снижена из-за повреждения автодороги после землетрясения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эксперты ООН призвали к полной отмене санкций против Сирии, так как стране требуется массированная международная гуманитарная помощь.