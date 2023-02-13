Москва, 13 февраля, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Посольство США продолжает запугивать своих граждан, находящихся на территории России. Так, 12 февраля на сайте посольства появился очередной призыв к американцам срочно покинуть пределы Российской Федерации.

Флаг США

«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать ещё более ограниченными», сообщает посольство.

Дипмиссия заявила, что она в случае мобилизации в России не сможет защитить интересы граждан, обладающих одновременно гражданством РФ и США. Кроме того, российские власти, опять же, при объявлении мобилизации якобы могут воспрепятствовать таким гражданам покинуть территорию России.

Кроме того, посольство призвало граждан США вообще не посещать Россию.

Напомним, что американская дипмиссия неоднократно пыталась разжечь панику среди американских граждан, находящихся в России, призывая их покинуть страну и запугивая последствиями российской мобилизации.

Между тем российское военно-политическое руководство чётко заявило о том, что все мобилизационные мероприятия в стране выполнены и в новой мобилизации нет необходимости.