Вашингтон, 13 февраля, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Сбои в работе сервиса микроблогов Twitter отметили пользователи во многих странах мира. Об этом 13 февраля свидетельствуют данные сервиса отслеживания функционирования популярных интернет-ресурсов Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Пользователи жалуются на работу сайта и приложения. Самое большое количество отчётов о сбоях в функционировании сайта зарегистрировано в США, Канаде, Великобритании и в ряде стран Европы. Пиковое количество жалоб поступило в 04:44 мск, после чего стало наблюдаться постепенное снижение числа поступающих отчётов о проблемах.

Основная часть пользователей жаловалась на неполадки в работе приложения (74% поступивших жалоб).

В России с марта 2022 доступ к социальной сети Twitter ограничен.