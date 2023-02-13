Лондон, 13 февраля, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Британские власти собираются конфисковать замороженные российские активы и подготавливают свою законодательную базу для этого, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Mid.ru Андрей Келин

Вместе с тем он отметил, что пока не сталкивался с прямыми намерениями Лондона.

«Здесь пока это не отмечено, но активы есть, движение в этом направлении есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет», — сказал он в интервью РИА Новости.

Посол напомнил, что почти все страны Запада, включая Британию, признали, что изъятие замороженных активов России абсолютно незаконно. Однако, как подчеркнул дипломат, уже есть случай конфискации личных активов.

«Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне. Первый случай конфискации личных активов произошел сейчас», — сообщил Келин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия и ее союзники прорабатывают правовые аспекты конфискации замороженных активов России с последующей их передачей Украине.