Пекин, 13 февраля, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Около двух десятков китайских военных самолетов и кораблей были обнаружены вокруг Тайваня после того, как ВМС США и Корпус морской пехоты провели в минувшие выходные совместные учения в Южно-Китайском море, сообщает 13 февраля телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Тайвань

Министерство обороны Тайваня заявило, что было обнаружено 18 самолетов Народно-освободительной армии Китая, 11 из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальной буферной зоны между островом и Китаем. Четыре корабля также были обнаружены поблизости от территориальных вод Тайваня.

Китайская авиация и флот активизировались после того, как авианосная ударная группа авианосца ВМС США Nimitz и 13-й экспедиционный отряд морской пехоты провели учения «объединенных экспедиционных ударных сил».

Напомним, что отношения между Пекином и Вашингтоном существенно обострились после того, как 4 февраля над территорией США был сбит китайский аэростат.