Москва, 13 февраля, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Похолодание ниже климатической нормы ожидается во второй половине предстоящей недели в Москве. Об этом 13 февраля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

Понижение температуры воздуха в Москве начнётся с четверга, 16 февраля. Ночью ожидается -6…-11 градусов. В период с 17 по 19 февраля, согласно прогнозам, будут наблюдаться морозы -8…-13 градусов ночью, днём температура воздуха составит -2…-7 градусов.

Как пояснил специалист, такой температурный фон будет на два градуса ниже климатической нормы.

Погода при этом будет наблюдаться облачная, всю неделю будет идти небольшой снег.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погоде в Москве 14 февраля.