Москва, 13 февраля, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Некоторые меры по регулированию в России продажи табака, включая введение обезличенных пачек сигарет, обсуждаются в Госдуме, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате российского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Депутат Султан Хамзаев («Единая Россия») заявил, что вопрос о введении обезличенных пачек поднимается в Госдуме уже не первый месяц. Парламентарий пояснил, что предлагается ввести пачки зеленого цвета по примеру, который демонстрируют «некоторые страны мира».

Такая упаковка не должна содержать логотипов, цветов и товарных знаков производителя. На ней может быть нанесен только шаблонный цвет, а наименование бренда требуется наносить «в обязательном размере и шрифте».

Введение подобных мер призвано снизить привлекательность табачных изделий и стимулировать отрицательное отношение к курению.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января Султан Хамзаев («Единая Россия») потребовал пригласить в Госдуму представителей четырех крупных транснациональных компаний, производящих сигареты, — Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco и Japan Tabacco. Он подчеркнул, что эти организации должны ответить на ряд вопросов законодателей.