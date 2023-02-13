Пентагон: мы усилили контроль над воздушным пространством США
Вашингтон объяснил увеличившееся число обнаруженных объектов в воздухе усилением контроля ПВО
Вашингтон, 13 февраля, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Пентагон объяснил увеличение количества обнаруженных воздушных целей «усилением контроля» за воздушным пространством США, сообщает 12 февраля телеканал Fox News.
Через несколько часов после того, как американский истребитель сбил «неопознанный объект» над озером Гурон, помощник министра обороны США Мелисса Далтон и начальник Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Глен ван Херк провели пресс-конференцию.
На ней Далтон объяснила рост числа обнаружений и уничтожений неопознанных летающих объектов увеличением контроля за воздушным пространством США и усилением радиолокационных систем ПВО.
Она сказала, что военные пока не могут окончательно оценить, что это были за объекты, и поэтому они действовали из большей осторожности, чтобы защитить безопасность и интересы США.
«Эти самые последние объекты не представляли кинетической военной угрозы, но направления их полётов и близость к важным объектам министерства обороны США, а также высота, на которой они летели, могли представлять опасность для гражданской авиации и, таким образом, вызывали нашу обеспокоенность», — сказала Далтон.
Напомним, что ПВО США сбило над территорией Северной Америки за последние восемь дней четыре воздушных объекта.