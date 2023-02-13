Вашингтон, 13 февраля, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Пентагон объяснил увеличение количества обнаруженных воздушных целей «усилением контроля» за воздушным пространством США, сообщает 12 февраля телеканал Fox News.

U.S. Air Force Истребители F-22 ВВС США

Через несколько часов после того, как американский истребитель сбил «неопознанный объект» над озером Гурон, помощник министра обороны США Мелисса Далтон и начальник Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Глен ван Херк провели пресс-конференцию.

На ней Далтон объяснила рост числа обнаружений и уничтожений неопознанных летающих объектов увеличением контроля за воздушным пространством США и усилением радиолокационных систем ПВО.

Она сказала, что военные пока не могут окончательно оценить, что это были за объекты, и поэтому они действовали из большей осторожности, чтобы защитить безопасность и интересы США.

«Эти самые последние объекты не представляли кинетической военной угрозы, но направления их полётов и близость к важным объектам министерства обороны США, а также высота, на которой они летели, могли представлять опасность для гражданской авиации и, таким образом, вызывали нашу обеспокоенность», — сказала Далтон.

Напомним, что ПВО США сбило над территорией Северной Америки за последние восемь дней четыре воздушных объекта.